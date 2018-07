Uno dei festival più belli dell’estate che si distingue proprio per avere la location in una cornice unica, Vasto.

Mare bellissimo, un borgo storico, una grandissima tradizione gastronomica: è da questo connubio che prende vita un modo nuovo di fruire la musica, basato sulla condivisione, che ai dj set unisce momenti di confronto e lectures, che ai concerti abbina aperitivi musicali in spiaggia. Un festival tutto italiano.

La line up però, attinge anche al panorama internazionale, nomi di richiamo, vecchie conoscenze e nuove scoperte.

Public Image Ltd (Pil)•Cosmo•Slowdive 2Manydjs•Deus•Lali Puna•Mouse On Mars

Bud Spencer Blues Explosion• Colapesce Ryley Walker•Toy• Rodrigo Amarante •Neil Halstead

Ivreatronic Djs•Amari•Myss Keta The Rainband•Annabel Allum•Spielbergs

Vanarin• Mesa•Germano’

Novità di quest’edizione, un nuovo Beach stage, dove si alterneranno, tra un tuffo e l’altro, artisti sin dalla mattina.

la Siren Beach trasloca in un lido interamente dedicato al pubblico del festival e si trasforma in un vero e proprio nuovo palco dove si esibiranno 16 band in tre giorni. Radio Sonica sarà mediapartner del Beach Stage e trasmetterà in diretta dal Beach Stage.

Artisti della Siren Beach:

B. – Bianco - Blake Snake Moan – Buena Onda(Djset)

Dadamatto – Dorso - Francesco De Leo - Fitness Forever

Laago – Lorenzo Bitw – Lucia Manca - Margherita Vicario

Sacramento – The Rainband – The Zephyr Bones – Verano

Non resta quindi che darci appuntamento a Vasto per un week end di sole, mare e tantissima musica!

Abbonamenti disponibili dal 18 aprile alle 12:00

60 euro+d.p – abbonamento venerdì e sabato

75 euro + d.p. (early price) abbonamento venerdì e sabato + Siren Beach (27/28/29)

