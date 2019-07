Prefab Sprout, in arrivo ristampe in vinile e un greatest hits.

Il 27 settembre usciranno tre ristampe di altrettanto celebri album del gruppo inglese Prefab Sprout. La band Paddy McAloon (nella foto), che raggiunse un certo successo negli anni ottanta, ha annunciato l’uscita delle ristampe in vinile di tre album e un greatest hits: “Swoon”, debut album datato 1984, “From Langley Park to Memphis” disco del 1988) e “Jordan: The Comeback” famoso per essere stato prodotto da Thomas Dolby che iniziò a far conoscere il genere synth-pop (oggi Dolby è un affermato imprenditore nel campo delle suonerie per cellulari, con la sua Beatnik, Inc.). A completare le uscite ci sarà raccolta del 1992 Life of Surprises: The Best of Prefab Sprout che raccoglie le hits tratte dai primi cinque album del gruppo. La band è attualmente attiva e l’ultimo album risale al 2013.

