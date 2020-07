Su Mute records il ritorno degli storici A Certain Ratio

Dopo 12 anni di silenzio discografico tornano a pubblicare un nuovo disco gli A Certain Ratio. La storica band post punk inglese ha annunciato l’uscita di Acr Loco, l’album uscirà il 25 settembre per la label Mute.

Di seguito potete ascoltare il primo estratto dal titolo Always In Love.

Spiega Jez Kerr, “Questo album è il culmine della nostra carriera. E’ un distillato stili e direzioni sonore percorsi durante la nostra carriera cominciata alla fine degli anni 70 con il primo 7” per Factory Records”.

https://www.acrmcr.com/

https://www.instagram.com/acr.mcr/

https://www.facebook.com/acertainratio/