Pole – Nuovo EP in programma per metà agosto

“Tanzboden” è il nuovo EP che segue a quasi un anno di distanza l’ultima produzione di Stefan Betke aka Pole intitolata “Fading”, album che ha raggiunto un discreto successo e che ha “esplorato” la perdita della memoria attraverso il caratteristico sound dell’autore berlinese, fatto di dub minimale, ambient e glitch.

Il disco uscì a novembre del 2020 attraverso la Mute Records che nei mesi ancora precedenti aveva ristampato per la prima volta in vinile la bellissima trilogia “1 2 3” raccolta in un box-set uscito a fine aprile 2020 e comprendente il 12” di “RAUM”,.

Betke per quanto concerne l’uscita di questo nuovo EP in qualche maniera sottolinea una continuità stilistica e compositivia: “Come con ogni nuovo disco di Pole, fa parte di una traiettoria in avanti continua ma si collega anche a una struttura sonora preesistente. Ogni disco Pole si collega alle registrazioni che ho fatto prima“.

L’uscita di “Tanzboden” è programmata per il prossimo 13 agosto attraverso la label di Daniel Miller in edizione limitata in vinile bronzeo 12”; in rete è già possibile ascoltare la traccia ‘Rost’ in anteprima.

www.mute.com

Autore: Luigi Ferrara

Pole – “Tanzboden” – Tracklist

1. Tanzboden

2. Rost