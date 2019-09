Bonnie Tyler – Between the Earth and the Stars (Ear Music)

La regina gallese dell’R&B Bonnie Tyler, pare debba almeno in parte la propria fortuna artistica ad un intervento chirurgico alle corde vocali subito nel 1977, che anzichè rovinarle la carriera, le lasciò un particolare graffio ad una voce di per se potente e vibrante, che tuttavia fino ad allora non le aveva permesso di decollare davvero; da allora periodici singoli di successo per le classifiche di tutto il Mondo ed un seguito planetario, ed ora questo diciassettesimo album in studio che si muove tra R&B con ottoni, ballate con orchestra e country rock elettrico: tutto impeccabile, radiofonico, inevitabilmente tradizionale ma con gradevole snellezza, e soprattutto con la voce di Bonnie Tyler che conferisce un senso definito al tutto, tra eleganze à la Barbara Streisand, sinuosi inni country à la Dusty Springfield, e soprattutto ruggiti tra Tina Turner ed Etta James, nonchè un singolo in coppia con Rod Stewart intitolato ‘Battle of the Sexes‘ ed uno con l’altra vecchia gloria britannica Cliff Richard: ‘Taking Control‘.

Un disco gradevole, ripiegato sulla tradizione, con 14 brani e meno di 50 minuti, scorrevole e fatto di inediti, per la cantante che a quanto pare ha affermato di recente di essere in chiusura di carriera.

autore: Fausto Turi