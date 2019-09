Sunn O))) – nono album in arrivo. Ascolta il primo brano.

All’inizio del 2019, Sunn O))), in collaborazione con Steve Albini, ha di recente pubblicato “Life Metal” ma ora è tempo di un nuovissimo e lisergico nuovo album. Registrato nuovamente dal guru della musica indie uscirà il 25 ottobre per la Southern Lord e sarà il nono album della band di Seattle guidata da Stephen O’Malley. Il nuovo lavoro è intitolato “Pyroclasts” ed è composto da quattro lunghissimi brani. Nell’album, oltre a O’Malley e Greg Anderson ci sono Tim Midyett, T.O.S. e Hildur Guðnadóttir. Il gruppo ha dedicato questo album in memoria di Ron Guardipee, Kerstin Daley e infine a Scott Walker.

https://sunn.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/SUNNthebandOfficial/

Pyroclasts tracklist:

01 Frost (C)

02 Kingdoms (G)

03 Ampliphædies (E)

04 Ascension (A)