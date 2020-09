Django Django, ascolta il nuovo singolo “Spirals”. In arrivo l’album.

I Django Django sono tornati con il nuovo singolo “Spirals”, il primo assaggio di musica dall’EP del 2018 Winter’s Beach e un primo sguardo a ciò che verrà, presumibilmente, per la Caroline records.

Più energico che mai, “Spirals” è non solo un gradito ritorno ma anche una stimolante chiamata alle armi. Caratterizzato da synth eleganti che crescono in un inno alla speranza incredibilmente attuale, “Spirals” utilizza l’immagine del DNA per far riflettere sulle connessioni che abbiamo in quanto esseri umani, connessioni che sono molto più forti di qualsiasi divergenza. Scritta proprio per l’imminente live set, la canzone è caratterizzata da dinamiche galvanizzanti: un accumulo ininterrotto di energia gioiosa.

Creato dal giovane talento Maxim Kelly, il video per “Spirals” ha “l’approccio di un viaggio psichedelico attraverso la tecnica vittoriana del Fenachistoscopio” – dichira il regista del video -. “L’illusione visuale generata dai dischi che girano alla corretta velocità, combinata con lo scatto della fotocamera, è sia ipnotica che confusa. Mi sono ispirato a come l’animazione scorra dentro e fuori, ingannando la mente. Questo processo somiglia molto all’esperienza psichedelica. La sfida è stata quella di fondere l’antico con il moderno. L’analogico con il digitale. Aggiornando e modernizzano la tecnica.”

Nel corso della loro straordinaria carriera, i Django Django sono sempre andati per la loro strada. Dalla nomination ai Mercury Prize con l’album di debutto, all’utilizzo di un vero e proprio studio per il seguito Born Under Saturn, i Django Django si sono fatti una carriera facendo quello che meno ci si aspetta. Descritti dal The Gurdian “alchimisti indie”, sono conosciuti per il loro sound eclettico, e “Spirals” rappresenta un nuovo incredibile inizio per la band.

www.djangodjango.co.uk