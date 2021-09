Elbow, “Flying Dream 1” è il nono album. Ascolta il trailer.

“Flying Dream 1” è il nono album in studio della band Elbow. Il nuovo capitolo discografico, definito dai protagonisti ‘gotico e teatrale’, esce dopo circa due anni dal precedente “Giants Of All Sizes” e sarà la Polydor a pubblicarlo. E’ stato scritto e registrato tra gli home studios di Londra e Manchester e poi presso il Theatre Royal di Brighton, esperienza che per la band di Guy Garvey è stata unica.

“Ci siamo resi conto che stavamo realizzando un disco privo delle solite linee guida creative – afferma il gruppo – Amiamo gli album pazienti, silenziosi e interi come gli ultimi dischi di Talk Talk. “Sold Air” e “Bless the Weather” di John Martyns, “Is This Desire” di PJ Harvey, “Chet Baker Sings”, “Hats” dei Blue Nile. “Hounds of Love” di Kate Bush e “Astral Weeks” di Van Morrison. Abbiamo sempre scritto canzoni come queste – concludono – ma questa volta è venuto naturale focalizzarci sul lato gentile della msuica.”

https://elbow.co.uk/

www.instagram.com/elbowofficial

www.facebook.com/Elbow

Questa è la tracklist:

1. ‘Flying Dream 1’

2. ‘After the Eclipse’

3. ‘Is It a Bird’

4. ‘Six Words’

5. ‘Calm and Happy’

6. ‘Come On, Blue’

7. ‘The Only Road’

8. ‘Red Sky Radio (Baby Baby Baby)’

9. ‘The Seldom Seen Kid’

10. ‘What Am I Without You’