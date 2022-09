Taj Mahal & Ry Cooder – Get on Board (Nonesuch)

Quando due mostri sacri della musica si rincontrano per registrare un disco insieme dovrebbe essere una notizia da prima pagina. Ma il mondo, per noi insaziabili rockettari, difficilmente va nella giusta direzione. Badate bene ho parlato di musica, senza aver aggiunto alcun aggettivo o genere musicale, perché quella che potete ascoltare è fatta da Taj Mahal e Ry Cooder ovvero due archivi viventi del blues e del folk internazionale. I due vecchi compari con “Get on Board” hanno pubblicato di nuovo un lavoro insieme, a distanza di 57 anni da quando crearono, allora giovanissimi, la band Rising Sons.

A farli suonare nuovamente insieme, è stato il figlio di Cooder, anche lui musicista, che ovviamente in questo lavoro suona basso e batteria. Cooder e Mahal, fedeli alle loro origini in questo disco hanno ripreso diverse canzoni di uno dei loro primi amori, vale a dire Sonny Terry & Brownie McGhee e ci hanno regalato undici perle preziosissime di blues purissimo e variegato.

Si parte con il classico blues con la chitarra che affonda di “My Bavy Done Changed The Lock On The Door”, per proseguire con il folk-blues di “The Midnight Special” e l’irresistibile country-blues con tanto di slide guitar di “Hooray Hooray”. Con “Deep Sea Diver” i due vecchi bluesmen ci fanno entrare in un tipico saloon e con “Pick A Bale Of Cotton” si lasciano andare ad un coinvolgente scioglilingua traditional in velocità con tanto di armonica e batteria che si intrecciano con la chitarra. C’è spazio anche per le ballate grazie a “Pawn Shop Blues” e “I Shall Not Be Moved”. Salite a bordo di questa vecchia barca a vapore che risale fino alla foce del Mississippi e non ve ne pentirete, farete un bellissimo viaggio sulle origini del blues e quindi del rock!

https://www.nonesuch.com/journal/taj-mahal-ry-cooder-reunite-half-century-new-album-get-board-out-now-nonesuch-2022-04-22

autore: Vittorio Lannutti