Ascolta il brano C.A. estratto dall’imminente nuovo album dei Plaid. ‘Feorm Falorx’, undicesimo album del duo inglese formato da Andy Turner ed Ed Handley, esce l’11 Novembre via Warp Records con la quale i nostri sono legati da trent’anni. Istituzione dell’elettronica mondiale, gli inizi risalgono ’80, sono pietre miliari per ogni appassionato di musica elettronica che si rispetti; principalmente come Plaid, ma anche sotto pseudonimi tra cui The Black Dog e Balil – per non parlare del loro lavoro con Bjork.

Track-list:

1. ‘Perspex’ 2. ‘Modenet’ 3. ‘Wondergan’ 4. ‘C.A’. 5. ‘Cwtchr’ 6. ‘Nightcrawler’ feat. Mason Bee 7. ‘Bowl’ 8. ‘Return to Return’ 9. ‘Tomason’ 10.‘Wide I’s’