Il remix è ormai diventato una pratica di riconosciuto valore, sia esso più o meno fedele alla traccia da cui trae spunto. In questo campo Erol Alkan è un nome assai rispettato.

Il producer inglese di origini turco-cipriote ha pensato bene di raggruppare alcuni dei lavori effettuati per altri artisti quali, fra gli altri, Tame Impala, Hot Chip, Scissor Sisters, Daft Punk e New Order, in una nuova collezione intitolata Reworks Volume 1 che sarà pubblicata su Phantasy il prossimo 3 Novembre.

Il tutto sarà edito in doppio CD, doppio vinile 12’’ (in edizione da 5 dischi con due tracce l’uno che conterranno delle versioni inedite e un box da collezione con i 5 12’’ ed un’intervista esclusiva.

In basso vi proponiamo i due estratti Do You Want To (Erol Alkan’s Glam Racket) e The Bay (Erol Alkan’s Extended Rework), brani in origine scritti rispettivamente dai Franz Ferdinand e dai Metronomy. Buon ascolto.

La tracklist:

CD 1

Tame Impala – Why Won’t You Make Up Your Mind (Erol Alkan’s Extended Rework)

Death From Above 1979 – Romantic Rights (Erol Alkan’s Love From Below Re-Edit)

Justice – Waters Of Nazareth (Erol Alkan’s Durrr Durrr Durrrrr Re-Edit)

LA Priest – Engine (Erol Alkan’s Transonic Re-Edit)

Gonzales – Never Stop (Erol Alkan Rework)

Kindness – Gee Up (Erol Alkan’s Extended Rework)

Hot Chip – Boy From School (Erol Alkan’s Extended Rework)

Scissor Sisters – I Don’t Feel Like Dancing (Erol Alkan’s Carnival Of Light Rework)

Klaxons – Golden Skans (Erol Alkan’s Ekstra Spektral Rework)

Connan Mockasin – Forever Dolphin Love (Erol Alkan’s Extended Rework)

CD2

Franz Ferdinand – Do You Want To (Erol Alkan’s Glam Racket)

Yeah Yeah Yeahs – Zero (Erol Alkan Rework)

The Emperor Machine – RMI Is All I Want (Erol Alkan Extended Rework

Daft Punk – The Brainwasher (Erol Alkan’s Horrorhouse Dub)

New Order – Singularity (Erol Alkan’s Stripped Mix)

Metronomy – The Bay (Erol Alkan’s Extended Rework)

MGMT – Congratulations (Erol Alkan Rework)

Nightworks – Long Forgotten Boy (Erol Alkan’s Extended Rework)

Beyond The Wizards Sleeve – White Crow (Erol Alkan’s Extended Rework)

Todd Rundgren, Emil Nikolaisen, Hans-Peter Lindstrøm – Runddans (Erol Alkan’s Extended Rework)

VINYL

PH61

Justice – Waters Of Nazareth (Erol Alkan’s Durrr Durrr Durrrrr Re-Edit)

Tame Impala – Why Wont You Make Up Your Mind (Erol Alkan’s Extended Rework)

PH62

Scissor Sisters – I Don’t Feel Like Dancing (Erol Alkan’s Carnival Of Light Rework)

Metronomy – The Bay (Erol Alkan’s Extended Rework)

PH63

Hot Chip – Boy From School (Erol Alkan’s Extended Rework)

Connan Mockasin – Forever Dolphin Love (Erol Alkan’s Extended Rework)

PH64

Franz Ferdinand – Do You Want To (Erol Alkan’s Glam Racket)

Yeah Yeah Yeahs – Zero (Erol Alkan Rework)

PH65

Daft Punk – The Brainwasher (Erol Alkan’s Horrorhouse Dub)

Gonzales – Never Stop (Erol Alkan Rework)