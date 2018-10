Il cantautore australiano di stanza a NY arriva in Italia per 4 date per presentare il nuovo album Ode To Others, uscito su Glitterhouse Records.

Negli album precedenti Scott Matthew emergeva come autore di canzoni profondamente personali ed emotive, spesso tristi, ma in questo nuovo lavoro il cantautore cambia completamente punto di vista e racconta di piccole e grandi cose, di cose pubbliche e private.

“Con l’ultimo album “This here Defeat” mi sono davvero stancato di mostrare questa tristezza. Non volevo che questo nuovo album riguardasse quella roba. Così ho iniziato a scrivere canzoni su diversi argomenti. Le odi alle persone che amo o ammiro, anche a persone fittizie o a luoghi che sono nel mio cuore. E questo è stato davvero piacevole per me”, ha dichiarato Matthew.

E’ possibile affermare che nessuno dei suoi ultimi cinque dischi da solista è mai stato così vario; così ben arrangiato e orchestrato. E questo è il risultato della collaborazione tra Scott e il produttore Jürgen Stark. “Non sapevo - continua Matthew – nemmeno io se mi piacevano le mie canzoni – prima che Jürgen arrivasse e desse loro tutta questa personalità. Adesso credo che sia in assoluto uno dei miei lavori migliori”.

Queste le tappe:

06 novembre 2018 – Roma – Largo Venue

07 novembre 2018 – Ferrara – Sala Estense

08 novembre 2018 – Monteprandone (AP) – Centro Pacetti

10 novembre 2018 – Seregno (Mi) – Tambourine

