Lee “Scratch” Perry in grandissima forma, dopo la pubblicazione dell’ottimo “Rainford”, rilasciato lo scorso maggio, l’ottantatreenne musicista giamaicano e il suo degno compagno di merende Adrian Sherwood hanno annunciato maggiori dettagli su un nuovo disco prossimamente in uscita.

Trattasi in verità di rielaborazioni di materiale ricavato appunto da “Rainford”, ma si sa che le vie del dub sono infinite soprattutto quando due maestri del genere sono in rapporti di amicizia e collaborazione stabile.

La nuova release da dodici tracce sarà intitolata “Heavy Rain” e sarà prodotta ancora una volta attraverso la On-U Sound, sono previsti inoltre due brani inediti rispetto a “Rainford” e da sottolineare anche il contributo d’eccezione del celebre trombonista Vin Gordon e addirittura di Brian Eno che ha revisionato la traccia ‘Makumba Rock’, ribattezzata in omaggio al compositore irlandese ‘Here Come The Warm Dreads’.

“Heavy Rain” uscirà in digitale e su vinile il 6 dicembre, in anteprima è disponibile il brano ‘Enlightened’.

Le novità però non sono solo queste: Lee “Scratch” Perry, stavolta con il suo fidato collaboratore Ivan Lee, ha annunciato un EP insieme ai Peaking Lights. Il disco sarà intitolato “Life of the Plants” e sarà pubblicato attraverso la Stones Throw con data di rilascio 25 ottobre. La copertina del disco è opera dell’artista di Los Angeles Tim Biskup. Diffusa in rete la traccia ‘Magik’ come preview di questa sorprendente collaborazione.

www.on-usound.com

www.stonesthrow.com

Autore: Luigi Ferrara

Lee “Scratch” Perry – “Heavy Rain” – Tracklist

01. Intro – Music Shall Echo

02. Here Come The Warm Dreads feat. Brian Eno

03. Rattling Bones And Crowns feat. Vin Gordon

04. Mindworker

05. Enlightened

06. Hooligan Hank

07. Crickets In Moonlight feat. Vin Gordon

08. Space Craft

09. Dreams Come True

10. Above And Beyond

11. Heavy Rainford feat. Vin Gordon

12. Outro – Wisdom

Lee “Scratch” Perry / Peaking Lights / Ivan Lee – “Life of the Plants” EP – Tracklist

1. Life Of The Plants

2. No Age

3. Magik

4. No Age Dub