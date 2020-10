BELUSHI, guarda il trailer del docu film presentato ieri a Chicago.

Ci sono voluti Oltre quattro anni di preparazione ma ora è pronto al suo debutto BELUSHI, il documentario autorizzato sulla vita dell’attore americano John Belushi. Diretto dal regista R.J. Cutler ha aperto - ieri - il Chicago International Film Festival 2020 e racconta la vita dell’attore protagonista di pietre miliari della cinematografia anni 80 come “The Blues Brothers” e “Animal House”.

Il film sarà disponibile on demand dal 22 novembre sul network Showtime.

Nel docu film, autorizzato dalla vedova Judith Belushi Pisano, ci sono interventi dei colleghi del Saturday Night Live Dan Aykroyd, Chevy Chase e al fratello di John, Jim Belushi, e dei registi John Landis, Penny Marshall, Ivan Reitman, Harold Ramis, Carrie Fisher e al creatore e produttore esecutivo del Saturday Night Live Lorne Michaels.

Belushi morì nell’82 per overdose, aveva solo 33 anni.