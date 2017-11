Il nuovo di Nightmare on Wax programmato per inizio anno.

Si riaffaccia sul mercato George Evelyn, certamente meglio conosciuto ai più come Nightmare on Wax, il suo prossimo album è programmato per l’inizio dell’anno nuovo.

Era dal 2013 che il produttore di Leeds non usciva con una release, l’ultimo full lenght in studio infatti era “Feelin’ Good” e così quasi a sorpresa è stato annunciato il prossimo “Shape The Future“, album comprendente dodici tracce elaborate grazie alla collaborazione di Andrew Ashong, Jordan Rakei, Kuauhtli Vasquez, Wixarika Tribe, LSK, Sadie Walker oltre al cantante londinese Mozez, noto per la sua militanza con i Zero 7.

La nuova produzione sarà edita come sempre dalla Warp Records a suggellare un sodalizio che ormai dura da più di un quarto di secolo. La release date di “Shape The Future” è stata fissata per il 26 gennaio 2018; in rete come anteprima, il video della traccia ‘Citizen Kane’ diretto dal videomaker James Burns.

www.warp.net

Autore: Luigi Ferrara

“Shape The Future“ – Tracklist

01. Back To Nature feat. Kuauhtli Vasquez & Wixarika Tribe

02. Tell My Vision feat. Andrew Ashong

03. Shape The Future

04. On It Maestro

05. Tomorrow feat. LSK

06. Typical feat. Jordan Rakei

07. Tenor Fly

08. Citizen Kane feat. Mozez

09. Deep Shadows feat. Sadie Walker

10. Gotta Smile

11. The Other Ship

12. Citizen Kane feat. Mozez and Allan Kingdom