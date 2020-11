David Bowie e Morrissey cantano dal vivo i T.Rex – VIDEO.

Lo scorso week end a nome David Bowie e Morrissey è stata pubblicata la cover di ‘Cosmic Dancer‘ brano dei T. Rex di Marc Bolan che i due cantanti inglesi cantarono dal vivo nel 1991 a Los Angeles. La traccia coverizzata apparve nell’album del gruppo inglese Electric Warrior” del 1971.

Il brano oggi è disponibile in formato digital [https://lnk.to/CosmicDancer] mentre il formato fisico a 45 giri vedrà la luce il 19 febbraio prossimo.

In attesa di un video ufficiale in rete si trova un documento esclusivo, un video della loro esibizione.

https://www.morrisseyofficial.com/

https://www.davidbowie.com/