Everything But the Girl, dopo 24 anni tornano con un nuovo album.

Tracey Thorn e Ben Watt tornano a formare gli Everything But the Girl e annunciano un nuovo album d’inediti. L’ultimo lavoro risale al ’99 con Temperamental e così, inaspettatamente, il duo inglese, nato nell’82 con 11 album alle spalle e varie hit mondiali, torna per publicare il dodicesimo lavoro discografico.

Completate le nuove tracce il duo ha annunciato che l’album uscirà nella primavera del 2023. Il nuovo disco sarà il primo con il nome Everything But the Girl da Temperamental del 1999, che hanno ristampato nel 2020.

Thorn e Watt, che sono sposati, hanno occasionalmente lavorato insieme mentre Thorn pubblicava una serie di dischi da solista Watt gestiva la sua etichetta discografica, la Strange Feeling. Thorn ha anche pubblicato quattro memorie da Temperamental, l’ultima delle quali è My Rock ‘n’ Roll Friend dell’anno scorso, in parte sulla sua amicizia con Lindy Morrison dei Go-Betweens.

La coppia ha passato gli ultimi anni a ristampare molti dei loro album dopo averne riacquistato i diritti. Il più recente è stato Eden, il loro debutto nel 1984, ristampato lo scorso anno.

https://ebtg.com/

http://linktr.ee/ebtg