Alice Cooper – Breadcrumbs (EarMUSIC)

E’ in vena di omaggi o semplicemente nostalgico la star Alice Cooper. Dopo aver partecipato a creare il gruppo: Hollywood Vampires, che porta il nome del club da lui fondato nel 1970 è la volta di ricordare gli eroi del rock della sua città natale Detroit. Tutto ciò’ attraverso il suo nuovo EP . Occhi di ragno per l’occasione sfoggia sei classici pezzi rock, carichi del sound grezzo delle origini.

Artisti come Johnny “Bee” Badanjek dei Detroit Wheels, Mark Farner dei Grand Funk e Wayne Kramer dei MC5 partecipano alla realizzazione.

Chitarre piacevoli e stridenti introducono il primo pezzo, una versione rivisitata di ‘Detroit City’ da ‘The Eyes Of Alice Cooper’ del 2003 diventata per l’occasione Detroit City 2020. Con East Side Story rubata per l’occasione a Bob Seger. in Your Mama Won’t Like Me di Suzi Quatro, il chitarrista Wayne ha optato per il pedale wah-wah invece che il clavinet del pezzo originale. Devil With A Blue Dress / Chains Of Love dei The Dirtbombs ci catapulta dalla prima nota di basso negli anni 60, un sorta di interpretazione jazz-lounge. Con Sister Anne, una canzone del 1971 dell’MC5 porta un suono più pieno, un groove più stretto e le chitarre suonano molto più nitide. Il pezzo inedito il mantra dell’intero EP è Go Man Go con questo pezzo si avvicina al punk, un viaggio rock-and-roll di Alice nella vena di “Dynamite Road. Questo EP può sembrare strano, ma è un pezzo raro, un esperimento per riportare in auge alcuni musicisti e rendere attuali alcuni brani. È pensato per essere – come dice la canzone “Detroit City 2020″ – forte e veloce. Alice Cooper sta ripensando alle sue radici a Detroit, è un gradito ritorno al modulo. È una delle migliori uscite di Alice da un po ‘di tempo. La sua scelta di celebrare l’eredità musicale di Detroit è giusta. Dato che il rock and roll sembra essere in forte calo in questi tempi, è rinfrescante sentire il rock and roll che colpisce duramente mentre si stacca dal pavimento della fabbrica. Nel 2020 è previsto l’uscita del suo prossimo album e come lui stesso ha affermato when I don’t look forward, I’ll quit

Quindi Alice Cooper è un artista che non si ferma e ha ragione, del resto non occorre fermarsi se tutto è nell’ordine giusto.

https://alicecooper.com/



autrice: Rosita Auriemma