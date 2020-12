Seraphic Eyes – Quarantine (Vrec)

Mediamente, ogni biennio, i Seraphic Eyes tornano a diffondere il loro sound forbito di quel rock-grunge proveniente da Seattle che ha fatto la fortuna dei vari Nirvana, Smashing Pumpkins, Audioslave e molti altri. Dopo “Unity” (2016) e “Hope” (2018), arriva il nuovo e.p. “Quarantine” concepito (indovinate un po’?) in periodo lockdown. Indubbiamente, la quarantena forzata ha stimolato non poco la vena creativa degli artisti, ed ecco quindi che il power-trio biellese ci offre un concept-work di 5 pezzi nei quali anelano un risveglio di popolo per un maggior impegno all’analisi critica, per non subire pedissequamente le imposizioni che ci propina il Potere.

Picchiano sodo già dal singolo “Maybe a storm” con cadenza urticante, tra stop e ripartenze, e la narrazione s’intinge di compulsioni cospirative, mentre le lente graffiate del secondo singolo “Quarantine, life is boring”, fan ronzinare chitarre con duttile identità. Invece, “Little creatures” tende a spiattellare un duplice animo esecutivo , in bilico tra hard-ballad ed energy-plan. Risulta evidente come sia un toccasana, per la scaletta, la sana grinta dei Nostri, animata dalla massa di bugie inoculataci da Lor Signori (di Palazzo) e schiumando rabbia contro il falso indistintamente e, se “Fake choices” è qui per ricordarcelo, non è mai abbastanza per puntualizzarlo. Oltre alle “scelte”, anche ogni Dio è falso: collocato in chiusura, infatti “False Gods” è l’epilogo velenoso e potente di un’opera plasmata sull’impegno sociale.

Confidiamo che l’immane grinta sfoderata dal combo biellese possa davvero pungolare i nostri connazionali a ridestarsi consapevolmente , per riprendere in mano una vita che soccombe sotto una strisciante dittatura bugiarda ed invisibile e, soprattutto, che non ci siano più “quarantene” di sorta per il bene del mondo ma, se proprio dovesse succedere, beh… avremo la garanzia che la qualità compositiva di bands e solisti sarà spontanea e di spessore. E’ proprio vero che “non tutti i mali vengono per nuocere”.

Semplice consolazione? Può darsi, ma almeno l’ideologia dei Seraphic Eyes avrà, comunque, un contenuto concreto e coerente.

autore: Max Casali