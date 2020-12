Questo articolo era stato scritto qualche giorno fa e in origine voleva celebrale il ritorno alla musica dopo moltissimo tempo, della compositrice Pauline Anna Strom.

Tra la stesura e la pubblicazione purtroppo è giunta la più brutta delle notizie: la musicista è scomparsa all’età di settantaquattro anni. Matt Werth della RVNG Intl. la ricorda con queste parole in un lungo post: “ha vissuto una vita intenzionalmente ermetica e quindi straordinaria in tutto ciò che ha realizzato, fieramente indipendente nonostante la sua disabilità visiva“.

La storica compositrice statunitense, spesso conosciuta anche con lo pseudonimo Trans-Millenia Consort, era in procinto di rilasciare nuova musica a più di trent’anni dalle sue ultime produzioni.

In realtà il silenzio discografico era stato già interrotto nel 2017, con la pubblicazione della raccolta intitolata “Trans-Millenia Music” e qualcosa lasciava presagire un “ritorno” e infatti ora ci troviamo di fronte a nuovi assemblaggi sonori, registrati tra l’altro nello stesso posto in cui sono nati tutti i suoi memorabili lavori degli anni ottanta, vale a dire nell’appartamento di San Francisco dove ha vissuto per più di quarant’anni insieme alle sue iguana domestiche, Little Soulstice e Ms Huff.

Verso la fine di quel decennio, la musicista ha venduto la sua attrezzatura e ha concentrato le sue energie nelle pratiche spirituali, reinventandosi come maestra di Reiki ed escludendo quasi del tutto le produzioni musicali dalla sua vita.

I tempi erano maturi per la pubblicazione di questo nuovo full-lenght che sarà intitolato “Angel Tears in Sunlight” e formato da nove tracce (più una bonus track nella sola versione CD), con data di rilascio programmata per il prossimo 19 febbraio 2021 attraverso la label di newyorkese RVNG Intl.

Una parte dei proventi di questa release andrà a beneficio della International Iguana Foundation, un’organizzazione senza fini di lucro che sostiene la conservazione, conoscenza e nuovi programmi scientifici per migliorare la sopravvivenza delle iguane selvatiche e dei loro habitat.

In rete è disponibile come anteprima la traccia ‘Marking Time’.

Addio Paula…

www.igetrvng.com

Autore: Luigi Ferrara

photo credits: Aubrey Trinnaman

Pauline Anna Strom – “Angel Tears in Sunlight” – Tracklist

01. Tropical Convergence

02. Marking Time

03. I Still Hope

04. Temple Gardens at Midnight

05. The Pulsation

06. The Eighteen Beautiful Memories

07. Equatorial Sunrise

08. Small Reptiles on the Forest Floor

09. Tropical Rainforest

10. Words in Motion (Bonus Track – CD version only)