Beach Rats – Rat Beat (Epitaph)

Nuovo lavoro per la super band Beach Rats. Super band perché comprende membri di Bouncing Souls, Minor Threat, Bad Religion e Lifetime. Con un pedigree di questo tipo il risultato è assicurato.Infatti il quintetto non fa sconti a nessuno e trascina l’ascoltatore in una tracklist sintetizzando tre decenni di punk-hc Usa.

Sarà che sto invecchiando male, ma ho sempre più bisogno di ascoltare queste sonorità, per cui queste dodici tracce sono un bel sentire che scorrono in ventidue minuti di rock essenziale, senza fronzoli e nel quale, ovviamente, si sentono echi dei gruppi di origine del quintetto.

L’iniziale “Bikes Out!” ha un sapore grunge-nirvaniano, mentre “Heavy Conversation” profuma di Bad Religion e “Fuck You Dad” è densa di quella tensione post-hc che accelera e decelera spostando l’asse verso l’hc più irruento, brano che va a bracciatto con “Dress For Sick Sesh” con accelerate hc al fulmicotone. Con “Blown To Bits” i BR virano verso sonorità più catchy come in “Saturday” che ha un’impronta di punk californiano.

https://www.facebook.com/beachratsnj

autore: Vittorio Lannutti