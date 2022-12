The Residents, un lungo tour negli Stati Uniti per il 50mo anniversario.

Gruppo musicale e collettivo artistico statunitense nato sul finire degli anni 60 divenuti icone rock e artistiche per la loroc apacità di sperimentare e per non mostrare mai il loro volto grzie alle loro maschere a forma di occhio gigante, in una sola parola: The Residents.

Dopo avercancellato a causa della pandemia il tour Dog Stab del 2020 oggi sono finalmente pronti a portare i loro “grandi occhi” in giro per gli Stati Uniti. Il tour è ribattezzato Faceless Forever / Dog Stab! durante il quale festeggeranno, in ritardo, il loro 50° anniversario e si concentreranno sulle canzoni del loro album classico Duck Stab!, così come sul loro disco più recente, Metal, Meat & Bone.

Le tappe prevedono ben 21 appuntamenti che inizieranno il 16 marzo da Portland e finiranno a San Francisco per tre live il 17, 18 19 aprile. Nel mezzo suoneranno a Seattle, Vancouver, Salt Lake City, Denver, Minneapolis, Chicago, Detroit, Burlington, Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Carrboro, Atlanta, Dallas, Houston, Austin, Tucson, e Santa Cruz.

https://www.residents.com/

https://www.facebook.com/TheOfficialResidents