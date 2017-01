Xabier Iriondo (chitarrista degli Afterhours) e Giorgio Prette (ex batterista degli Afterhours) sono i Todo Modo e nascono dalla collaborazione con il cantautore Paolo Saporiti. Esordiscono nel 2015 per Goodfellas Records ed oggi, a distanza di un anno, annunciano il secondo lavoro: ‘Prendi a Calci i tuoi Dolori‘ che uscirà in primavera e verrà pubblicato in versione cd, vinile e formato digitale.

Di seguito potete ascoltare in anteprima il primo estratto dall’omonimo titolo.

E’ l’anno 2017. Come un clandestino nasce il secondo disco dei Todo Modo. Le nostre piccole storie si intrecciano in un unico grande grido, una preghiera laica. Testi che si svelano lentamente tra melodie cucite su pattern di batteria e stilettate di chitarra che, come lame, trasformano la materia e la plasmano e che, come magma che scorre sotto la pelle, agitano la vita di un Paese raccontato e colto nella sua quotidianità, tra le falde aperte dell’individuo, della coppia, di tutti noi colti nel vivo del presente. Fotografati. Brani e storie indipendenti, figlie di uno stesso sentire. La mazza che gira alta, stretta tra le mani, sopra la testa di un giovane giocatore di golf che ha avuto la forza di scagliare la prima pietra… O era soltanto una pallina?

www.facebook.com/pages/TODO-MODO/1448778185426265

fonte: com. stampa

foto di Annapaola Martin