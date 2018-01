Negli ultimi due anni Nils Frahm si è isolato dalla scena musicale per dedicarsi alla costruzione del nuovo studio a Berlino e per comporre il suo settimo album di studio, “All Melody”, in uscita il 26 gennaio via Erased Tapes. Successivamente alla sua pubblicazione, Nils Frahm intraprenderà un lungo tour mondiale, il primo dal 2015.

Sin dal giorno in cui Nils mise piede nello studio di registrazione di un caro amico, ebbe la visione di crearne uno tutto suo ed oggi è orgoglioso di presentare “Saal 3”, una sala all’interno dello storico edificio Funkhaus costruito nel 1950. Ed è qui che l’artista ha passato gli ultimi due anni, distruggendo e ricostruendo interamente l’intero spazio, dalle mura alla parte elettrica, fino, ovviamente, alla parte strumentale, dove ha persino realizzato un pipe organ.

Mentre i suoi precedenti lavori erano dei concept album, da “Felt” (2011), registrato in una chiesa riverberante che gli ha permesso di captare il suono del suo respiro, a “Screws” (2012), suonato con sole 9 dita, il nuovo lavoro nasce dalla totale sensazione di libertà ed assenza di restrizioni che Nils si è imposto di avere nella scrittura, riproducendo così “tutte” le “melodie”. Nonostante il limite dato dalle quattro mura del Funkhaus in cui è stato registrato, “All Melody” è un disco fuori dal tempo, in grado di riflettere l’abilità di Nils Frahm a spaziare e viaggiare su più ritmi.

Nils Frahm in concerto in Italia per un’unica data

02 Maggio 2018

Milano, Fabrique

fonte: com. stampa