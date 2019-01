E’ considerato uno degli album più attesi del 2019, stiamo parlando del sesto album della newyorkese di stanza a Los Angeles Lana Del Rey. Massimo riserbo e mistero sulla data d’uscita e nome della label ma ora il nuovo lavoro ha un titolo, “Norman Fucking Rockwell”, esappiamo che è prodotto da Jack Antonoff. Il disco è stato già anticipato dal singolo “Venice Bitch” che potete ascoltare qui sotto, mentre da pochissimo è disponibile anche un secondo brano dal titolo chilometrico: “Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”.

https://lanadelrey.com/

https://www.facebook.com/lanadelrey