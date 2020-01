Nuovo album per il veterano del noise Masami Akita, compositore giapponese noto ai più col pseudonimo Merzbow.

Il prolifico artista nipponico ritorna a collaborare, per questa ennesima produzione, nei ranghi della label australiana Room40 fondata e gestita da Lawrence English.

La release sarà intitolata “StereoAkuma“, titolo che rimanda e che infatti segue il precedente lavoro edito dall’etichetta australiana “MONOAkuma“, pubblicazione live uscita nel 2018 e tratta da un concerto a Brisbane per le celebrazioni del quarantesimo anno di attività del compositore che durante la sua straordinaria carriera ha prodotto qualcosa come trecento lavori almeno, apparizioni e collaborazioni varie escluse.

Le registrazioni di questo lavoro in uscita sono state effettuate nel giugno dello scorso anno allorché Akita è stato nuovamente ospite in Australia per una performance al festival della Room40 chiamato Open Frame, oltre ad alcune deflagranti esibizioni tenute tra Sydney e Melbourne.

Tra un set e un altro l’autore ha trascorso le sue giornate visitando una varietà di foreste alla ricerca di animali della fauna autoctona australiana come l’ibs bianco o il piguino minore.

La release date di “StereoAkuma” è stata stabilita per il prossimo 28 febbraio.

Tutti i proventi del nuovo full-lenght saranno devoluti per il recupero della fauna selvatica nelle aree colpite dalla crisi degli incendi in Australia, così come accadde per “MONOAkuma“; in quell’occasione si andò invece a finanziare la salvaguardia del Diavoletto della Tasmania, in forte rischio estinzione.

La raccolta fondi è promossa da WIRES, un’organizzazione no-profit australiana dedicata alla fauna selvatica.

www.room40.org

Autore: Luigi Ferrara