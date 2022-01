Wovenhand: a febbraio il nono album. Ascolta il primo brano.

In uscita il 4 Febbraio per la Glitterhouse Records ‘Silver Sash’ il nuovo album degli Wovenhand. Il nono studio album dell’ex 16 Horsepower David Eugene Edwards arriva a sei anni distanza da ‘Star Treatment’ ed è l’ennesima prova della ecletticità artistica.

Gli Wovenhand sono una band leggendaria, attivi da oltre 20 anni e considerati tra i principali innovatori della scena indie americana e dell’alternative country.

“Silver Sash è un disco unico per gli Wovenhand, registrato in casa in modo differente da quanto fatto in passato e mixato durante la pandemia. Si tratta di un nuovo tassello all’interno della discografia degli Wovenhand” – Chuck French, chitarrista degli Wovenhand.

Di seguito potete ascoltare il primo estratto ‘Duat Hawk’.

Tracklist:

1. Tempel Timber Acacia

2. Duat Hawk

3. Dead Dead Beat

4. Omaha

5. Sicagnu

6. The Lash

7. 8 of 9

8. Silver Sash