The National hanno annunciato che ci sarà il nono album. Ascolta.

Matt Berninger con i The National nei giorni scorsi ha condiviso sui social net un video teaser per annunciare che uscirà un nuovo album della band di Cincinnati. Il video ritrae il cantante al pianoforte con una tazza di caffè e una copia del romanzo di Mary Shelley Frankenstein. Nel post c’è anche un link ad una pagina che riporta a una sezione protetta del sito americanmary.com/lp9 e inserendo la password “EVIL FOREBODINGS” accederete a una pagina web contenente un breve video clip con la colonna sonora di due nuove canzoni.

Intanto sul tubo trovare il lyric video del singolo “Tropic Morning News” che potete ascoltare qui sotto.

Particolare la modalità di annuncio della nuova release discografica. La band ha dapprima condiviso una clip che mostra una ripresa statica di un libro aperto con un testo simile al romanzo originale di Shelly, ma con alcune differenze fondamentali. La pagina è scritta nello stile di una lettera con un famoso destinatario: “A Mrs. Bridgers, England”; menziona anche persone chiamate “Taylor” e “zio Sufjan”.

Il video è accompagnato da clip di due nuove canzoni: la prima clip presenta la voce di Berninger sulla stessa linea di pianoforte inclusa nel loro post sui social media, mentre la seconda presenta una drum machine e linee di chitarra.

L’ottavo album in studio dei National, I Am Easy to Find, è stato pubblicato a maggio 2019. Da allora, hanno collaborato con Bon Iver e la London Contemporary Orchestra su una canzone intitolata “Weird Goodbyes”, remixando il classico Neu! “I’m Glück” e collaborato con Taylor Swift, con Bryan Devendorf, Aaron Dessner e Bryce Dessner.

