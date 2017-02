Ryley Walker, sarà di passaggio in Italia in tour per presentare il suo ultimo album “Golden Sings That Have Been Sung” che sarà pubblicato a fine estate per la Dead Oceans Records.

Il ventisettene musicista di Chicago è uno dei nomi di punta del cantautorato folk e country contemporaneo statunitense, tra i pochi a riuscire a reinterpretare adeguatamente il vecchio sound retrò americano degli anni ’60 e ’70 e per questo motivo il precedente “Primrose Green” è stato molto apprezzato sia dalla critica sia da stampa specializzata e pubblico, ricevendo paragoni altisonanti come Tim Buckley, Nick Drake, John Martyn, Bert Jansch e Van Morrison.

www.ryleywalker.com

www.deadoceans.com

www.facebook.com/Ryley-Walker

Questi i sette imperdibili appuntamenti live in Italia del cantautore folk insieme alla sua band

- 03 giugno 2017 – Marina di Ravenna – Hana-bi

- 04 giugno 2017 – Padova – Anfiteatro del Venda

- 05 giugno 2017 – Savona – Raindogs – Officine Solimano

- 06 giugno 2017 – Roma – Chiesa Evangelica Metodista – Unplugged in Monti Church Sessions

- 07 giugno 2017 – Montemarciano (An) – Klang – Teatro di Montemarciano

- 08 giugno 2017 – Avellino– Auditorium Cimarosa

- 09 giugno 2017 – Brescia – No Silenz