E’ sempre un grande piacere riascoltare i primi album di Pole, il caro Stefan Betke ci ha accompagnato con i suoi glitch e crackles per tutta la giovinezza.

Nessuno più ci potrà restituire i nostri vent’anni, ma almeno la notizia che la trilogia 1, 2 e 3 sarà ristampata e che quel dub minimale potrà essere suonato ancora una volta e in questi tempi così caotici, mette un certo sollievo.

La Mute Records si fa carico di questa lodevole operazione: i tre album furono pubblicati a suo tempo – a cavallo tra il 1998 e il 2000 – dalla Matador Records negli USA e dalla Pias in Germania; nei mesi successivi Betke insieme alla moglie Barbara Preisinger fonderà la ~scape Records che metterà a sistema quel dub elettronico portando in catalogo nomi come Deadbeat, Jan Jelinek, Andrew Pekler, Triosk, Bus, Mike Shannon, John Tejada, Burnt Friedman e tanti altri.

A dire il vero c’è stata un’altra ristampa in passato, nel 2008 su triplo CD, anche se in questa nuova reissue della Mute i tre album rivedranno la luce in formato vinilico per la prima volta dalla loro uscita e raccolti in un cofanetto che include anche il 12″ di “RAUM“, originariamente pubblicato dalla Din Records nel lontano 1998.

“1, 2 e 3″ saranno rilasciati dalla label di Daniel Miller a partire dal prossimo 24 aprile, nel frattempo vale la pena di riascoltare ‘Silberfisch’, opening-track di “Pole 3″.

www.mute.com

Autore: Luigi Ferrara

Tracklisting:

Pole 1

1. Modul

2. Fragen

3. Kirschenessen

4. Lachen

5. Berlin

6. Tanzen

7. Fremd

8. Paula

9. Fliegen

Pole 2

1. Fahren

2. Stadt

3. Streit

4. Huckepack

5. Hafen

6. Weit

Pole 3

1. Silberfisch

2. Taxi

3. Karussell

4. Überfahrt

5. Rondell Zwei

6. Klettern

7. Strand

8. Fohlenfurz

RAUM

A. Raum 1

B. Raum 2