John Tejada ha comunicato il rilascio di un nuovo album solista a poco meno di tre anni dai precedenti “Live Rytm Trax” e “Dead Start Program” pubblicati entrambi nel 2018, mentre lo scorso anno usciva sull’etichetta di Los Angeles Brainfeeder il disco “Don’t Let Get You Down“, in collaborazione con l’attore/musicista/DJ Reggie Watts a nome Wajatta, un mix di entrambi i cognomi per un lavoro a cavallo tra funk e house “classica”.

Il full-lenght in questione è intitolato “Year Of The Living Dead”, altro disco partorito in questo periodo di pandemia ma che non ha intaccato il mood e lo stile del compositore orientato come sempre in direzione house/minimal techno. L’autore viennese ha altresì specificato che l’album è stato realizzato utilizzando strumenti a lui poco conosciuti, il che l’ha aiutato ad addentrarsi in nuovi processi esplorativi, permettendo in definitiva un allontanamento da ambienti sonori già abbondantemente perlustrati.

“Year Of The Living Dead” è composto da otto tracce per poco più di una quarantina di minuti e sarà pubblicato il prossimo 26 febbraio attraverso la label di Colonia Kompakt Records. In rete è possibile ascoltare la opening track ‘The Haunting of Earth’ e il brano ‘Abbot of Burton’.

www.kompakt.fm

Autore: Luigi Ferrara

John Tejada – “Year Of The Living Dead” – Tracklist

01. The Haunting Of Earth

02. Sheltered

03. Eidolon

04. Echoes Of Life

05. Spectral Progressions

06. Abbot Of Burton

07. Panacea

08. Anchorites