Liam Gallagher collabora con Dave Grohl. In arrivo il nuovo album dell’ex Oasis.

“Everything’s Electric” è il titolo del singolo dell’ex Oasis Liam Gallagher. Il nuovo brano dell’iconica figura del brit pop britannico anticipa il secondo album solista che sarà “C’mon You Know” prodotto da Greg Kurstin e in uscita il 27 maggio.

Il brano, che potete ascoltare qui sotto, è stato scritto insieme al leader dei Foo Fighters Dave Grohl. Una mirabolante presentazione del progetto ha descritto la canzone così: “Il singolo è stato ispirato da “Sabotage” dei Beastie Boys e “Gimme Shelter” dei Rolling Stones“.

