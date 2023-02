OFF! – Free LSD (Fat Possum)

Non tutti hanno la capacità e la forza di rinnovarsi a sessantasette anni. Keith Morris, invece lo ha fatto nonostante sia stato voce dei Black Flag ed oggi nei Circle Jerks. Proprio per quest’ultimi non ha voluto aspettare che si liberassero da altri impegni e si è buttato nuovamente sul progetto OFF! La super-band californiana ha cambiato la base ritmica, con l’ingresso in formazione del bassista Autry Fulbright II, che ha militato nei …And You Will Know Us By The Trail of Dead e del batterista Justin Brown (Thundercat, Flying Lotus e Herbie Hancock). In questo modo il sound del quartetto si è spostato verso un intrigante incrocio tra punk-hc e freejazz, anche grazie agli innesti del sax di Jon Wahl. Niente a che vedere con il jazzcore di zorniana memoria o con il post-punk che incontra il jazz etiope dei The Ex, piuttosto quello che emerge da “Free LSD” è una sorta di attualizzazione di “Funhouse” degli Stooges, chiaramente in chiave punk.

Punk e jazz non si incrociano, come nei progetti musicali citati, ma sono separati e il sax entra dopo che gli altri quattro hanno percosso e malmenato le orecchie dell’ascoltatore. Di tanto in tanto compare una tastiera che attenua la carica hard core, ma fortunatamente non è invadente più di tanto, piuttosto diventa complementare agli strumenti come nella vorticosa “Circuity’s God”. Fulbright II ha in qualche modo portato in dote qualcosa del suo ex gruppo ed emerge in particolare nell’intro di “Ignored”, che poi vira verso un hc veloce che evoca i Sick Of It All. Il quartetto si esprime in modo particolarmente teso nella scheggiata “War Above Los Angeles” e in “Black Widow Group” e si pone al confine tra hc e metal. Se con “Behind The Shifts” gli OFF! si dilettano con vari cambi di registro stilistico in “Worst Is Yet To Come” sono particolarmente aggressivi e in “Peace Or Conquest” non danno tregua con un incedere da marcetta e mitragliano schitarrate punk come se non ci fosse un domani.

autore: Vittorio Lannutti