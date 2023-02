Il canadese Timber Timbre e Joseph Martone in tour insieme.

Dopo i concerti italiani di luglio scorso Taylor Kirk, mente e cuore del progetto Timber Timbre, tornerà di nuovo nel nostro paese ma in trio prima dell’uscita del suo nuovo album “Loveage”.

Gli show, che si preannunciano speciali e imperdibili, vedono un open act d’eccellenza il cantautore Joseph Martone che con la sua band suonerà estratti dall’album “Honey birds” (FreakHouse records, 2020) scritto e prodotto artisticamente proprio da Taylor Kirk.

Martone per creare il suo stile musicale unico attinge suoni e ritmi dalle due culture a cui appartiene. Le sue canzoni sono esplorazioni oneste, spesso dolorose della sua infanzia e adolescenza trascorse tra Italia e Stati Uniti.

L’album di debutto da solista è stato registrato a Napoli e Montreal con i migliori musicisti, ingegneri e il suo collaboratore di lunga data Ned Crowther (The Fernweh, Smokey Angle Shades). I temi e i suoni del disco prendono una direzione scura e più riflessiva rispetto ai suoi precedenti lavori con i Travelling Souls e proiettano l’emotività artistica di Martone in ambienti elegantemente introspettivi.

Non mancheranno sorprese dell’ultimo minuto come l’esecuzione di brani inediti scritti per il secondo album di Martone, che nelle prossime settimane inizierà a registra ancora una volt con Kirk, e che verrà pubblicato il prossimo autunno.

https://www.instagram.com/joseph_martone_music/

https://www.instagram.com/timber_timbre_/

Questo il calendario completo del tour:

17 febbraio 2023 San Gallo (Svizzera) @ PALACE

18 febbraio 2023 Ginevra (Svizzera) @ ANTIGEL FESTIVAL

19 febbraio 2023 Berna (Svizzera) @ ISC

20 febbraio 2023 Torino @ sPAZIO211

21 febbraio 2023 Bologna @ LOCOMOTIV CLUB

22 febbraio 2023 Roma @ MONK

24 febbraio 2023 Napoli @ Auditorium Novecento

25 febbraio 2023 Napoli @ Auditorium Novecento