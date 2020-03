Si chiama JARV IS… la nuova band formata da Jarvis Cocker ex frontman e leader degli inglesi Pulp. In questo nuovo gruppo figurano la cantante-arpista Serafina Steer (già a lavoro con Patrick Wolf, Tunng, James Yorkston, Adem, Bat for Lashes e mlti altri), la violinista e chitarrista Emma Smith, il bassista Andrew McKinney, il polistrumentista elettronico Jason Buckle e il percussionista Adam Betts.

Dopo aver ricevuto il placet da Geoff Barrow deo Portishead Jarvis Cocker si è convinto e con la Rought Trade ha deciso che il primo maggio verrà pubblicato il debut dal titolo Beyond The Pale.

Di seguito la tracklist:

SIDE 1

1: Save the Whale

2: Must I Evolve?

3: Am I Missing Something?

SIDE 2

1: House Music All Night Long

2: Sometimes I Am Pharaoh

3: Swanky Modes

4: Children of the Echo