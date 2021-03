Nuovo album solista per il compositore e artista statunitense Richard Chartier programmato attraverso la label australiana Room40 di Lawrence English.

Il disco prossimo all’uscita sarà intitolato “Interreferences” e il musicista californiano ha deciso di pubblicarlo esattamente per il giorno del suo cinquantesimo compleanno, il 29 marzo, cogliendo anche l’occasione per mettere in risalto una serie di riflessioni personali di mezza età nel tentativo di interpretare al meglio il proprio lavoro e sul fatto che abbia scelto il suono come mezzo di comunicazione dopo molti anni come pittore: “I do not see my work as abstraction but rather purely abstract”.

Secondo le sue affermazioni il linguaggio visivo stava per diventargli estraneo mentre il suono gli ha permesso un modo d’esprimersi senza parole, aperto, commovente, informe ma pieno di forme, connessioni e progressioni.

Tuttavia l’autore ha sollevato ulteriori domande e nuove incognite sulle sue scelte, sul come sia arrivato a determinate composizioni o preferenze stilistiche arrivando alla conclusione che:

“I brani esistono quindi meno come un’affermazione, più come una domanda, ma come una domanda che sarà diversa per ogni ascoltatore. Per me, ascoltandoli più e più volte, assumeranno un’altra forma col passare del tempo. Si evolvono”.

“Interreferences” è stato registrato e costruito tra il 2018 e il 2020 e il risultato è una sequenza di sei brani suggestivi, astratti e minimali come già è possibile ascoltare dalle anticipazioni in rete ‘Interreference 5’ e la composizione d’ouverture ‘Interreference 3’.

Il mastering è stato curato da Lawrence English, mentre la copertina è un’opera dell’artista americano Linn Meyers basato su una litografia stampata e pubblicata dal Tamarind Institut, il celebre laboratorio artistico creato nel 1970 come divisione dell’Università del New Mexico ad Albuquerque.

Autore: Luigi Ferrara

Richard Chartier – “Interreferences” Tracklist

01. Interreference 3

02. Interreference 4

03. Interreference 6

04. Interreference 7

05. Interreference 5

06. Interreference 1