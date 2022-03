Gli MC5 dopo 51 anni annunciano un nuovo album e vanno in tour.

In occasione delle celebrazioni dell’album del 1969 Kick Out the Jams nel 2018 Wayne Kramer rimise in piedi il progetto MC5 mentre oggi, a ben 51 anni dall’uscita dell’ultimo album della band, lo stesso ha annunciato che pubblicherà un nuovo album di brani originali degli MC5 e che sarà la label Ear Music a farlo.

Il chitarrista della proto-punk band di Detroit ha condiviso un’anteprima di una nuova canzone chiamata “Heavy Lifting” che vede la collaborazione con Tom Morello, Don Was, il cantante Brad Brooks e Abe Laboriel Jr.

L’album contiene le percussioni del batterista originale degli MC5 Dennis “Machine Gun” Thompson in due canzoni e sarà prodotto da Bob Ezrin, i cui crediti di produzione includono The Wall dei Pink Floyd e Berlin di Lou Reed.

La band andrà anche in tour per otto date (che trovate qui sotto) e la lineup sarà formata, oltre da Kramer e Brooks, dal batterista Stephen Perkins (Jane’s Addiction), dal bassista Vicki Randle (Mavis Staples) e il chitarrista Stevie Salas (David Bowie).

“Siamo appena sopravvissuti a quattro anni catastrofici di una presidenza fallita e di una pandemia devastante“, ha detto Kramer in una nota. “Io e Brad abbiamo iniziato a scrivere nuova musica con il preciso scopo di respingere la crudeltà di tutto ciò.” L’album includerà anche contributi di Kesha, Morello, Alejandro Escovedo, Jill Sobule e Tim McIlrath di Rise Against.”

https://mc50th.com/

https://www.facebook.com/MC5alive/

Questo il tour:

05 maggio Detroit, MI – El Club

06 maggio Pittsburgh, PA – Thunderbird

07 maggioPhiladelphia, PA – Underground Arts

08 maggio Brooklyn, NY – Warsaw

12 maggio Sacramento, CA – Harlow’s

13 maggio San Francisco, CA – Bimbo’s 365 Club

14 maggio Los An geles, CA – The Roxy Theatre

15 maggio San Diego, CA – Soda Bar