Talking Heads, David Byrne torna e presenta la nuova edizione di Stop Making Sense.

In arrivo la nuova versione del film concerto Stop Making Sense dei Talking Heads. Una versione 4K, appena restaurata, uscirà nelle sale entro la fine dell’anno.

Nel vieo trailer che potete vedere di seguito il frontman dei Talking Heads David Byrne ritira dalla lavanderia il suo famoso abito grigio oversize simbolo della performance dell’epoca e lo indossa nuovamente ricevendo un nuovo impulso. Magari questo riporterà anche in vita la storica band newyorkese e nascerà la tanto attesa reunion.

Stop Making Sense 2023 esce grazie alla A24 che ha acquisito i diritti mondiali del film e lo distribuirà nelle sale in occasione del suo 40° anniversario. Diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense racconta la band mentre si esibivano al Pantages Theatre di Hollywood nel dicembre 1983 in occasione del tour del loro quinto album, Speaking in Tongues. La produzione altamente coreografata, diversa da qualsiasi cosa mai vista ai suoi tempi, è tra le opere meglio riuscite nel campo del film musicali.

Con il film uscirà anche la nuova edizione deluxe della colonna sonora, in uscita il 18 agosto tramite Rhino Records e sarà disponibile in digitale con un mix Dolby Atmos del concerto e come set 2xLP, la ristampa è mixata da Jerry Harrison e E.T. Thorngren. In particolare, la ristampa aggiunge due performance inedite di “Cities” e “Big Business / I Zimbra”, oltre a foto inedite e nuove note di copertina dei quattro membri della band. I preordini sono ora in corso.

