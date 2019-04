In occasione dell’atteso concerto dei Melvins vengono annunciate le bands che renderanno l’evento di culto rispetto al panorama degli eventi nazionali. Ad aprire lo show ai The Melvins saranno i Red Fang e gli italiani Liquido di Morte. L’appuntamento è per lunedì 24 giugno alla rinnovata location del Carroponte, a Sesto San Giovanni – Milano.

I Liquido di Morte sono un quintetto proveniente da Milano, dal Piemonte e da Genova. Il loro suono è fatto di krautrock, sintetizzatori e chitarre che litigano fra post-rock e post-metal, rigorosamente senza un cantante. Hanno pubblicato due dischi e un EP di remix e hanno da poco terminato di registrare il loro terzo disco, che si intitola | | | | e uscirà a settembre, prodotto nuovamente da Nicola Manzan, meglio noto come Bologna Violenta.

Anche i Melvins hanno nuova musica da presentarci: il loro ultimo album, Pinkus Abortion Technician, è uscito lo scorso anno per Ipecap Recordings, mentre i Red Fang ci proporranno i migliori pezzi dai loro dischi, l’ultimo dei quali, Only Ghosts, pubblicato da Relapse Records nel 2016.

Lo show al Carroponte sarà dunque l’occasione di ascoltare un pezzo di storia del grunge e dello stoner, lo stato presente della scena, e capire in anteprima la direzione che sta prendendo il genere.

Ecco i dettagli dell’evento:

The Melvins + Red Fang + Liquido di Morte

24 Giugno 2019 | Carroponte | Sesto S. Giovanni - Milano

Ingresso in cassa: 30,00€

Ingresso in prevendita: 35,00€ + diritti di prevendita.