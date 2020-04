Il brano “Reality Asylum” dei CRASS è stato originariamente registrato nel 1978 ed era destinato all’album di debutto The Feeding of the 5000 ma il brano non fu mai inserito in tracklist poichè la fabbrica che doveva stampare il vinile si rifiutò di stampare il disco. Così la label Small Wonder, alla fine del 1978 pubblicò il debut album del gruppo narco punk inglese e solo nelle ristampe successive del 1980 in poi decisero di ri-inserire “Reality Asylum” addirittura come canzone di apertura.

Oggi i Crass pubblicano in formato digitale ‘Christ’s Reality Asylum – A Catharsis’, il monologo scritto nel 1977 da Penny Rimbaud.

Una registrazione vocale solista con in sottofondo vocalizzi di Eve Libertine e un accompagnamento casuale di Hugh Metcalfe che divenne il modello di gran parte degli atteggiamenti socio-politici della band e venne utilizzata in parte in ‘Reality Asylum’, come prima traccia dell’album.