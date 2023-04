Daniel Blumberg annuncia l’uscita del suo terzo album in studio, GUT.

Daniel Blumberg annuncia il terzo album in studio intitolato GUT. L’album, che segue la colonna sonora vincitrice dell’Ivor Novello per il film The World To Come, sarà pubblicato da Mute in formato vinile, CD e digitale il 26 maggio prossimo.

Di seguito il video diretto da Brady Corbet per la traccia ‘CHEERUP’ – un estratto del film che il regista ha girato per l’intero album.

GUT è presentato come un lavoro che si discosta radicalmente dal precedente di Blumberg e lo colloca in uno spazio unico all’interno della pratica sperimentale. GUT fa riferimento alla malattia intestinale di cui Blumberg ha sofferto negli ultimi anni, ma è soprattutto una suite di sei canzoni interconnesse che rappresentano un corpo spogliato e ricostruito: dolore, frustrazione e fatica espresse attraverso ballate fatte di tendini e ossa; una voce straordinaria che si spinge oltre il corpo per sfuggire ai malfunzionamenti della carne; e un accompagnamento musicale che disegna il respiro e il ritmo in forme sregolate e originali.

Il video di ‘CHEERUP’ è tratto dal film di prossima pubblicazione diretto da Brady Corbet (Childhood of a Leader, Vox Lux). “Il film è stato girato su pellicola 16mm in bianco e nero; una serie di ritratti in movimento in cui abbiamo cercato di catturare l’essenza stessa di Blumberg”, dice Corbet. “Sono stato colpito dal tema dell’album: lo stomaco, che è un argomento off-limits come parlare apertamente di mortalità in un contesto sociale. Poiché i problemi di stomaco sono legati alla fine di una relazione, alla morte dell’ego e all’accettazione di ciò che significa essere umani, si tratta di un’offerta definitiva da parte dell’artista.” Girato in un complesso industriale in disuso a New York, il film rappresenta Blumberg nudo e vulnerabile in bianchi contrastati e neri profondi. Mostra le tensioni di una mente sconfitta dal corpo: tendini tesi resi in celluloide, diretto e senza compromessi nel suo sguardo indagatore.

fonte: com. stampa