Peaking Lights, il nuovo album previsto per metà giugno.

I Peaking Lights, duo formato dai coniugi Aaron Coyes e Indra Dunis, ritornano con una nuova release che sarà pubblicata dall’etichetta di loro proprietà la Two Flowers Records.

Il nuovo disco della coppia sarà denominato “The Fifth State Of Consciousness” e segue cronologicamente l’album del 2014, il precedente “Cosmic Logic”.

Questo quinto lavoro discografico della band, a dispetto di un sound esplicitamente lo-fi, ha avuto un lungo periodo di gestazione tant’è che è stato registrato in due anni; la data di pubblicazione prevista è il prossimo 16 giugno in formato doppio vinile.

Nell’attesa il duo ha anticipato in rete i primi brani intitolati ‘Everytime I See The Light’ e ‘I’ll be in the sky’, rispettivamente quarta e quinta traccia della tracklist.

www.peakinglights.com

Autore: Luigi Ferrara

Peaking Lights “The Fifth State Of Consciousness” – Tracklist

1. Coyote Ghost Melodies

2. Dreaming Outside

3. Eclipse Of The Heart

4. Everytime I See The Light

5. I’ll Be In The Sky

6. In My Disguise

7. Love Can Move Mountains

8. A Phoenix And A Fish

9. Put Down Your Guns

10. Que Du Bon

11. Sweetness Isn’t Far Away

12. Wild Paradise