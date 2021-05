“Yasuke”: una serie Netflix e colonna sonora firmata Flying Lotus.

Dal produttore e regista di anime, nato nel Bronx e con sede in Giappone, LeSean Thomas (Cannon Busters, Children of Ether, The Boondocks) nasce Yasuke una nuova serie animata prodotta da Netflix. Con protagonista l’attore LaKeith Stanfield (Atlanta, Sorry To Bother You) Yasuke racconta la storia di un guerriero samurai di discendenza africana in una fantastica versione dell’universo alternativo del Giappone feudale pieno di magia, mech e, naturalmente, scherma. Un lavoro durato tre anni che vede coinvolto il producer Flying Lotus, al fianco di rinomati creatori di anime Studio MAPPA, come produttore esecutivo del progetto. Lo skillset del produttore vincitore di Grammy’s si completa di una colonna sonora che diventa anche il nuovo album: un ibrido di melodie, synth, linee di basso e pattern di batteria che esplorano un nuovo territorio sonoro fatto anche di strumenti a percussione tradizionali giapponesi ,come taiko e hyōshigi, e percussioni dell’Africa occidentale.

“Yasuke“, colonna sonora dei sei episodi della serie tv, e nuovo album di Flying Lotus, è già disponibile in digitale ma vedrà la pubblicazione fisica il prossimo 24 settembre sia in formato vinile che cd.

https://flying-lotus.com/

YASUKE TRACKLIST:

1. War at the Door

2. Black Gold (feat. Thundercat)

3. Your Lord

4. Shoreline Sus

5. Hiding in the Shadows (feat. Niki Randa)

6. Crust

7. Fighting Without Honor

8. Pain and Blood

9. War Lords

10. Sachi

11. Your Screams

12. Using What You Got

13. African Samurai (feat. Denzel Curry)

14. Where’s the Girl?

15. Kurosaka Strikes!

16. This Cursed Life

17. RoBomb

18. Taiko Time // Sacrifice

19. Your Day Off

20. Your Armour

21. Enchanted

22. Mind Flight

23. Survivors

24. Your Head // We Won

25. The Eyes of Vengeance

26. Between Memories (feat. Niki Randa)