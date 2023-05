Jim O’Rourke pubblica in vinile l’o.s.t. del film Hands That Bind.

Jim O’Rourke ha annunciato che la sua colonna sonora per il film Hands That Bind di Kyle Armstrong del 2021 uscirà in vinile il 7 luglio tramite la label Drag City. L’eclettico musicista di Chicago ha anche condiviso un nuovo video di “A Man’s Mind Will Play Tricks on Him (Edit)” diretto dallo stesso Armstrong. Di seguito il video.

A O’Rourke sono state commissionate diverse dozzine di colonne sonore oltre alla sua miriade di album in studio e esperimenti su nastro nel corso degli ultimi quarant’anni. Per un album del 2020, ha rivisto e mixato un paio di registrazioni del 2014 di Le Piano Englouti realizzate da Brunhild Ferrari, moglie e assidua collaboratrice del defunto pioniere francese della musique concrète Luc Ferrari. Nello stesso anno ha anche pubblicato Shutting Down Here, un pezzo di 34 minuti che riflette su alcune delle sue prime influenze musicali.

Ricordiamo che Jim O’Rourke è stato il più grande punto di riferimento della scena musicale post rock e flk noise con i Gastro del Sol (insieme a David Grubbs) e ha collaborato con artisti del calibro di Sonic Youth, Wilco, Stereolab, Superchunk, Kahimi Karie, Quruli, John Fahey, Smog, Faust, Tony Conrad, The Red Krayola, Bobby Conn, Beth Orton, Joanna Newsom e U.S. Maple.

https://www.dragcity.com/artists/jim-orourke

https://steamroom.bandcamp.com/