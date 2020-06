Bob Mould, nuovo album a settembre. Ascolta “American Crisis”.

Bob Mould improvvisamente annuncia un nuovo album. ‘Blue Hearts’ è anticipato dal provocatorio singolo ‘American Crisis’. Il quattordicesimo full-lenght del cantante e chitarrista della fondamentale formazione punk hardcore americana Hüsker Dü vedrà la luce il prossimo 25 settembre e sarà ancora una volta la label a Merge records pubblicarlo.

“American Crisis - dichiara Bob Mould – racconta due epoche, quella passata e presente. I paralleli tra il 1984 e il 2020 sono spaventosi: leader telegenici e carismatici appoggiati da estremisti cattolici, ma incapaci di gestire l’attuale pandemia come in passato l’epidemia di HIV/AIDS.”

Fino al 7 giugno i proventi del singolo ‘American Crisis’ saranno devoluti alle associazioni OutFront Minnesota e Black Visions Collective.

‘Blue Hearts’ è annunciato come una rabbiosa collezione di 14 brani descritti dall’artista stesso come il mucchio di canzoni di protesta più accattivanti scritte da lui. L’album è stato prodotto da Mould stesso presso gli Electrical Audio di Chicago con l’aiuto del fonico Beau Sorenson. Insieme all’ex Hüsker Dü la band è composta da Jon Wurster alla batteria Jason Narducy al basso.

Bob Mould – ‘Blue Hearts’ tracklist:

1.Heart on My Sleeve

2.Next Generation

3.American Crisis

4.Fireball

5.Forecast of Rain

6.When You Left

7.Siberian Butterfly

8.Everyth!ng to You

9.Racing to the End

10.Baby Needs a Cookie

11.Little Pieces

12.Leather Dreams

13.Password to My Soul

14.The Ocean