Tim Burgess dei Charlatans annuncia il nuovo doppio album.

Verrà pubblicato il 23 settembre dalla label Bella union [PIAS] “Typical Music” è un doppio album di 22 tracce registrato presso Rockfield Studio, leggendario studio di registrazione in una fattoria del Galles, per Tim Burgess custode di ricordi sia buoni che cattivi. Buoni perchè The Charlatans vi hanno registrato alcuni dei loro migliori album (incluso Tellin’ Stories del 1997 a cui appartiene il celebre singolo “One To Another”). Cattivi, perchè durante la registrazione del quinto album lo storico tastierista della band, Rob Collins, morì in un incidente automobilistico. Era da 25 anni che Burgess non tornava a Rockfield, ma era tempo che lo facesse.

Burgess ha passato 30 giorni in studio con Thighpaulsandra e Daniel O’Sullivan. Il primo è il leggendario mago della produzione oltre che delle tastiere e del sintetizzatore, che ha suonato con Coil, Julian Cope e Spiritualized. Il secondo è l’ex-polistrumentista dei Grumbling Fur, che ha pubblicato dischi per l’etichetta di Burgess la O Genesis, oltre ad essere membro della sua live band. Infine, Dave Fridmann ha aggiunto la sua magia, mixando le 22 tracce dell’album.

