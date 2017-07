Hercules & Love Affair torneranno con un nuovo LP in pre-order dal 18 agosto ma con data di pubblicazione ufficiale prevista il 1 settembre.

La nuova release, quarta in studio per il collettivo capitanato da Andy Butler, sarà intitolata “Omnion” e segue a tre anni di distanza l’ultima fatica discografica “The Feast Of Broken Heart”, pubblicato per l’appunto nel 2014.

La tracklist conta undici tracce e vede la presenza di diversi guest quali Gustaph, Rouge Mary, Sisy Ey, Sharon Van Etten e Faris Badwan dai The Horrors in un paio di brani.

Il nuovo disco sarà pubblicato attraverso la label di Butler, la MR.INTL in collaborazione con Skint Records di Brighton e la BMG. Diffusa in rete la title track con la cantante Sharon Van Etten che si va ad affiancare al singolo ‘Controller’ già rilasciato lo scorso inverno.

www.herculesandloveaffair.net

Autore: Luigi Ferrara

Hercules & Love Affair – Omnion – tracklist:

01 “Omnion” (Feat. Sharon Van Etten)

02 “Controller” (Feat. Faris Badwan)

03 “Rejoice” (Feat. Rouge Mary)

04 “Are You Still Certain?” (Feat. Mashrou’ Leila)

05 “Running” (Feat. Sisy Ey)

06 “Fools Wear Crowns”

07 “Lies” (Feat. Gustaph)

08 “Wildchild” (Feat. Rouge Mary)

09 “My Curse & Cure” (Feat. Gustaph)

10 “Through Your Atmosphere” (Feat. Faris Badwan)

11 “Epilogue” (Feat. Gustaph)