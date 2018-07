Chissà cosa canterebbe oggi il defunto leader dei Clash, vendendo come il razzismo ed altre bestialità stiano tornando ad attanagliare subdolamente la società odierna.

Il suo lascito musicale, comunque, a breve si amplierà tramite una raccolta, Joe Strummer 001, in uscita il prossimo 29 Settembre, via Ignition Records, in vari formati, compreso un ghiotto box-set.

Tale compilation ripercorrerà l’intera carriera del nostro, dagli inizi con i 101ers, passando ovviamente per i Clash, sino alle avventure da solista e quella finale con i Mescaleros.

La cosa più importante, però, è che trattasi di brani poco conosciuti se non addirittura mai pubblicati, come London Is Burning (che poi sarebbe diventata Burnin’ Streets sull’album postumo del 2003 Streetcore), il cui lyric video è presente al link sottostante. Buona visione.

La tracklist:

01 “Letsagetabitarockin” – The 101ers (from Elgin Avenue Breakdown, 1975)

02 “Keys To Your Heart” (Version 2) – The 101ers (from Elgin Avenue Breakdown, 1975)

03 “Love Kills” – Joe Strummer (from Sid And Nancy OST, 1986)

04 “Tennesse Rain” – Joe Strummer (from Walker OST, 1987)

05 “Trash City” – Joe Strummer & Latino Rockabilly War (from Permanent Record OST, 1988)

06 “15th Brigade” – Joe Strummer (B-side from Island Hopping, 1989)

07 “Ride Your Donkey” – Joe Strummer (from Earthquake Weather, 1989)

08 “Burning Lights” – (from I Hired A Contract Killer OST, 1990)

09 “Afro-Cuban Be-Bop” – The Astro-Physicians (from I Hired A Contract Killer OST, 1990)

10 “Sand Paper Blues” – Radar (from Sandpaper Blues Exhibition, 1995)

11 “Generations” – Electric Dog House (from Generations 1 (A Punk Look At Human Rights, 1997)

12 “It’s A Rockin’ World” – Joe Strummer (from South Park OST, 1998)

13 “Yalla Yalla” – Joe Strummer & The Mescaleros (from Rock Art & The X-Ray Style, 1999)

14 “X-Ray Style” – Joe Strummer & The Mescaleros (from Rock Art & The X-Ray Style, 1999)

15 “Johnny Appleseed” – Joe Strummer & The Mescaleros (from Global A Go-Go, 2001)

16 “Minstrel Boy” – Joe Strummer & The Mescaleros (from Black Hawk Down OST, 2001)

17 “Redemption Song” – Joe Strummer & Johnny Cash (from Johnny Cash: Unearthed, 2002)

18 “Over The Border” – Joe Strummer with Jimmy Cliff (from Fantastic Plastic People, 2002)

19 “Coma Girl” – Joe Strummer & The Mescaleros (from Streetcore, 2003)

20 “Silver & Gold” – Joe Strummer & The Mescaleros (from Streetcore, 2003)

21 “Letsagetabitarockin” – the 101ers (previously unreleased cassette tape demo, 1975)

22 “Czechoslovak Song/Where Is England” – the Clash (early version of “This Is England,” 1983)

23 “Pouring Rain” – the Clash (previously unreleased demo, 1984)

24 “Blues On The River” – Joe Strummer (previously unreleased, 1984)

25 “Crying on 23rd” – Joe Strummer with the Sooth Sayers (previously unreleased outtake from Sid And Nancy, 1985)

26 “2 Bullets” – Joe Strummer with Pearl Harbour (previously unreleased outtake from Sid And Nancy, 1985)

27 “When Pigs Fly” – Joe Strummer (from When Pigs Fly, 1993)

28 “Pouring Rain” – Joe Strummer (from When Pigs Fly, 1993)

29 “Rose Of Erin” – Joe Strummer (previously unreleased from When Pigs Fly, 1993)

30 “The Cool Impossible” – Joe Strummer (previously unreleased demo, 1993)

31 “London Is Burning” – Joe Strummer & The Mescaleros (previously unreleased early version of Streetcore’s “Burning’ Streets,” 2002)

32 “US North” (12″ single) – Joe Strummer & Mick Jones (previously unreleased outtake from Candy Mountain OST, 1986)

bonus tracks – box set edition:

33 “This is England” (7″ single) – The Clash (previously unreleased demo version, 1984)

34 “Before We Go Forward” – The Clash (previously unreleased demo, 1984)

35 “U.S. North Basement Demo” – Joe Strummer & Mick Jones (previously unreleased, 1986)