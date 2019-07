Wilco, in arrivo l’undicesimo album. Ascolta il singolo.

L’uscita del nuovo dei Wilco è stata stabilità per il prossimo 4 ottobre. L’undicesimo album della band di Chicago è intitolato “Ode to Joy” e a pubblicarlo sarà la loro etichetta, la dBpm Records. Contemporaneamente all’annuncio la band capitanata da Jeff Tweedy ha rilasciato il primo singolo “Love Is Everywhere (Beware)“.

Intanto vi ricordiamo che la band prossimamente passerà dall’Italia per due date all’interno di un tour europeo partito da Bruxelles. Due i concerti in programma da noi: al Fabrique di Milano il 19 settembre e al Gran Teatro GEOX di Padova il 20 settembre.

