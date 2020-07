Rival Consoles, a fine luglio il quinto album. Ascolta due tracce.

Rival Consoles, vero nome Ryan Lee West, annuncia la pubblicazione di un nuovo album, per la precisione il quinto della sua carriera. ‘Articulation’, questo il titolo, uscirà il 31 luglio e sarà ancora la label Erased Tapes a pubblicarlo. Il lavoro è anticipato dall’omonimo brano che potete ascoltare qui sotto.

Articulation viene presentato come un lavoro dai numerosi ritmi e le complesse strutture di note che caratterizzano ‘creano una struttura in movimento, evocando un’energia sognante. “The title track is about articulation and playfulness with shape and time. Its structure is very machine-like, but I was really interested in how melody and sense of story could develop out of this, and it became an exploration of mathematical structures – patterns and shapes having a conversation. I love that something on paper can appear rigid and calculated, but then take on new meaning based on the context that surrounds it, or how it changes over time” afferma Rival Consoles.

‘Articulation’ arriva a due anni di distanza da ‘Persona’ ed è stato concepito con un approccio, di pensiero e visuale, del tutto nuovo per l’artista e produttore londinese. Durante il processo di scrittura, Ryan ha creato, a mano, strutture, modelli e forme, nella ricerca di un nuovo modo di comporre musica e dando a sé stesso un modo diverso di risolvere i problemi, lontano da un computer. Il titolo del disco fa riferimento a un brano del compositore d’avanguardia Györgi Ligeti, non tanto per la sua musica quanto per la partitura grafica non tradizionale che lo accompagnava.

“I find electronic music is often battling to say something with integrity because technology and production can easily get in the way. I think the goal of a lot of electronic composers is to find a balance between the vision of the idea and the power of possibilities on the computer. With a pen and paper sketch you can compose and rethink ideas without technology getting in the way, so for me it acts as a very helpful tool to refresh the process.” – Ryan Lee West.

L’idea di utilizzare disegni e strumenti analogici per rafforzare le creazioni digitale è percepibile nella struttura dei brani che compongono ‘Articulation’.

www.rivalconsoles.net

https://IDOL.lnk.to/articulation

fonte: com. stampa